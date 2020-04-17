Предлагаю этим засанкам прийти и убрать подъезд Предлагаю этим засанкам прийти и убрать подъезд
17.04.2020

Среди жителей Нижневартовска в вк поднялся животрепещущий вопрос - обоссаных подъездов. Началось все с призыва убрать подъезд девушкам, совершившим неблаговидный поступок, а в ответ

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девушки, культура, протест, Россия
Оркестр бытовой техники: доброго музыкального утра! Оркестр бытовой техники: доброго музыкального утра!
17.04.2020

Оркестр домашней техники исполнит шикарную композицию. Тут хороши все - и принтер-виртуоз, и зубные щетки и даже солидный утюг. А самое главное - бурная фантазия создателя

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забава, культура, развлечения, техника
Аманда Джонстон нашла сокровище в своем саду Аманда Джонстон нашла сокровище в своем саду
17.04.2020

В Великобритании население как и во всем мире сидит на карантине. И Аманде Джонсон из Портсмута также приходится проводить все время в своем доме. Но 48-летняя женщина после того,

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археология, культура, мир
Девушки запустили шакарный челлендж с нижним бельем Девушки запустили шакарный челлендж с нижним бельем
17.04.2020

Девушки любят пошалить и частенько запускают красивые челленджи, которые не оставят равнодушными ни одного мужчину. И в этот раз они передают эстафету друг другу, красуясь в

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девушки, забава, развлечения
Просто картинки: забавные, яркие и необычные Просто картинки: забавные, яркие и необычные
17.04.2020

Предлагаем подборку, в которой собрались просто картинки - отрада для глаз. Здесь есть все: и немного юмора, и просто красота, и необычные ракурсы и все, что поможет

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забава, культура, развлечения
Женщина подобрала на улице «ничейные» 267 тысяч рублей Женщина подобрала на улице «ничейные» 267 тысяч рублей
16.04.2020

Жительница Костромы нашла на улице файл с деньгами - сумма оказалась не маленькой. Женщина проявила небывалую сегодня сознательность и все 267 тысяч рублей отнесла в полицию. Самое

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культура, Россия, экономика
Оторвать скотч: как справиться с задачей голыми руками Оторвать скотч: как справиться с задачей голыми руками
16.04.2020

Если вдруг вы оказались без ножа или ножниц или других режуще-колющих предметов - есть выход. Легким движением руки получается ровный

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культура, развлечения, технологии
Юмор — самые смешные картинки из социальных сетей Юмор — самые смешные картинки из социальных сетей
16.04.2020

Предлагаем смешные картинки с просторов сети с подписями и комментариями на самую разную тематику. Вечер не будет

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забава, культура, развлечения, юмор в картинках
Полицейские в США не дали заскучать пацану дома Полицейские в США не дали заскучать пацану дома
16.04.2020

В США эпидемия проходит очень тяжело - уже более 600 тысяч зараженных. Но это вовсе не повод падать духом и полицейские в США всячески поддерживают население. Во Франклине у мальчика

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культура, мир, праздник, фестиваль
Ремонт в доме принес сюрприз: кабинет с секретом Ремонт в доме принес сюрприз: кабинет с секретом
16.04.2020

Одна семья из Висконсина купила на вторичке дом. Обычный дом и три года семья там вполне себе мирно жила. Но вот настал 2020 и все осели на карантине. ем себя ...

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архитектура, культура, мир
Демотиваторы по-русски: о наболевшем с юмором Демотиваторы по-русски: о наболевшем с юмором
16.04.2020

Предлагаем демотивтаоры по-русски - о самом наболевшем с юмором и тончайшей иронией для хорошего

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забава, развлечения, юмор в картинках
Доктор рассказал о коронавирусе легко и доступно Доктор рассказал о коронавирусе легко и доступно
16.04.2020

В сети есть множество материалов на тему проходящей эпидемии коронавируса. Об этом говорят всяческие эксперты и специалисты, очевидцы и политики. Предлагаем еще одну версию - доктор

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здоровье, культура, Россия
Эрика Куталия: дочь Ивана Урганта показала свежие фото Эрика Куталия: дочь Ивана Урганта показала свежие фото
16.04.2020

Эрика Куталия - 19-летняя приемная дочь Ивана Урганта. Она живет и учится в США, где еще зимой нашла себе бойфренда. Темнокожего парня по имени Мозес она встретила где-то

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звезды, культура, мир
Мэр Новокузнецка нарвался на улице на грубого спортсмена Мэр Новокузнецка нарвался на улице на грубого спортсмена
16.04.2020

Сергей Кузнецов, мэр Новокузнецка, проявил рвение и самолично решил проверить соблюдения режима самоизоляции горожанами. Он отправился по улицам своего города, чтобы посмотреть

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культура, политика, Россия
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